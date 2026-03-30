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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Betrunkener verursacht Unfall

Baiersbronn (ots)

Am Sonntagabend ist ein Mercedesfahrer betrunken Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der 34-Jährige den Heselbacher Weg und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen.

Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Der Fahrer mussten neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

Es entstand ein niedriger fünfstelliger Sachschaden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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