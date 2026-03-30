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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Abstandssensoren an drei Autos entwendet

Pforzheim (ots)

Insgesamt drei Fällen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen haben sich in der vergangenen Woche in Pforzheim ereignet.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr, wurde in der Kronprinzenstraße an einem Audi die Abstandssensorik ausgebaut und entwendet.

Bereits zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der St.-Georgen-Steige zu. Auch hier wurde an einem Audi die entsprechende Sensorik fachmännisch ausgebaut.

Ein weiterer gleichgelagerter Fall ereignete sich in der Moltkestraße. In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, wurde ebenfalls an einem Audi die Abstandssensorik entwendet.

In allen drei Fällen befanden sich die betroffenen Bauteile im Bereich der Frontstoßstange.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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