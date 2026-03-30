Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Streifenwagenbesatzung stoppt Fahrer mit über zwei Promille am Steuer

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord einen 29-jährigen Mann in der Tiergartenstraße angehalten, der mit seinem BMW in Pforzheim unterwegs war. Ein während der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholvortest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Simone Unger, Pressestelle

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