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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch im Altgefäll - Polizei bittet um Zeugen!

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner am Donnerstag ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft zwischen 20:30 Uhr 22:30 Uhr, gewaltsam Zutritt durch die Terassentür in das in der Lohaustraße gelegene Wohnhaus.

Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Letztlich entwendeten die Einbrecher Schmuck im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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