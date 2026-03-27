Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4530

Eisingen (ots)

Am Donnerstag haben Polizeibeamte der Verkehrspolizei Pforzheim von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4530, Gemarkung Eisingen, überwacht.

Die Kontrollstelle ist ein Unfallschwerpunkt, an dem es im vergangenen Jahr zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen kam.

Von insgesamt 627 gemessenen Fahrzeugen waren noch 46 zu schnell.

Mit einer Überschreitung bis 21 km/h wurden insgesamt 37 Pkw-Fahrer gemessen.

Mit einer Überschreitung von 21 - 30 km/h und mehr wurden 9 Fahrzeug-Lenker beanstandet.

Die Ergebnisse zeigen, dass regelmäßige Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Die Polizei wird die präventiven Maßnahmen fortsetzen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.

Die Kontrollen erfolgen im Rahmen der Verkehrssicherheitsstrategie "Vision Zero" des Landes Baden-Württemberg, die darauf abzielt, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Zahl der Getöteten und Schwerverletzen auf null zu senken.

Laura Müller, Pressestelle

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