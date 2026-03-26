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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Diebstahl von Traktor - Polizei sucht Zeugen!

Nagold (ots)

Unbekannte entwenden Oldtimer-Traktor.

Zwischen Samstag und Sonntag ist ein Traktor von einem Gartengrundstück am Ortsrand von Hochdorf oberhalb des Sportplatzes gestohlen worden.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall fiel mehreren Zeugen wiederholt ein schwarzer VW Golf auf, der sich zunächst in der Nähe des Waldkindergarten-Parkplatzes und später in der Nähe des Gartengrundstückes aufhielt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Tat geben können, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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