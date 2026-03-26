Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mädchen in Bus belästigt: Polizei sucht Zeugen

Neulingen (ots)

Eine Schülerin ist am Mittwochnachmittag in einem Bus von Bretten nach Pforzheim von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in sexueller Weise berührt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich die 13-Jährige gegen 16:00 Uhr bereits im Bus der Linie 733, als ein Mann am Bahnhof Bretten zustieg und sich in die Reihe vor das Mädchen und ihren Mitschülern setzte. Während der Fahrt versuchte er mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und machte anzügliche Kommentare. Schließlich setzte er sich neben die 13-Jährige, umarmte sie und berührte sie unsittlich.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 45 Jahre alt, - kurze braune Haare, - sprach gebrochen Deutsch, - bekleidet mit hellgrauer Steppjacke und Jeanshose, - trug am linken Knie eine Bandage, - lief an zwei Krücken.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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