POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Wildeck. Am Dienstagmorgen (08.04.), gegen 07.15 Uhr, drangen zwei Unbekannte in der Eisenacher Straße in Obersuhl in eine Gaststätte ein, indem sie gewaltsam ein Fenster aufdrückten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich. Als die Täter bei der Tatausführung noch in der Gaststätte durch Berechtigte angetroffen wurden, flüchteten diese ...

