Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Freudenstadt (ots)

Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag auf der Stuttgarter Straße gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann gegen 11:30 Uhr die Stuttgarter Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt. Trotz Ausweichversuchs eines entgegenkommenden LKW prallte er gegen den seitlichen Unterfahrschutz des LKWs.

Der 80-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Laura Müller, Pressestelle

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