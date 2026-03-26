POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich
Freudenstadt (ots)
Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag auf der Stuttgarter Straße gestürzt und dabei schwer verletzt worden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann gegen 11:30 Uhr die Stuttgarter Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt. Trotz Ausweichversuchs eines entgegenkommenden LKW prallte er gegen den seitlichen Unterfahrschutz des LKWs.
Der 80-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Laura Müller, Pressestelle
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