Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Glätteunfall mit mehreren Beteiligten auf B294

Simmersfeld (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf Grund von Glätte auf der B294 im Bereich Simmersfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer die B294 von Calmbach in Richtung Freudenstadt. Ein entgegenkommender 25 Jahre alter Mercedes-Lenker kam im Verlauf einer Kurve auf Grund von Glätte auf die Gegenfahrbahn, so dass es zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß zwischen den Beteiligten kam. Ein nachfolgender 55-jähriger Opel-Fahrer streifte den Mercedes und kam einige Meter später zum Stehen. Eine 34 Jahre VW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig anhalten. Jedoch konnte ein ihr folgender 23-jähriger VW-Lenker nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der VW-Fahrerin auf.

Die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gestalteten sich auf Grund Vielzahl von Fahrzeugen und der ausgelaufenen Betriebsstoffe umfangreich. Für die Dauer der Maßnahmen musste die B294 bis nach Mitternacht voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso waren vorsorglich Rettungskräfte im Einsatz, sowie die Straßenmeisterei zwecks Streumaßnahmen.

Alexander Nobel

Führungs- und Lagezentrum

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