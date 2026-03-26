PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Glätteunfall mit mehreren Beteiligten auf B294

Simmersfeld (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf Grund von Glätte auf der B294 im Bereich Simmersfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer die B294 von Calmbach in Richtung Freudenstadt. Ein entgegenkommender 25 Jahre alter Mercedes-Lenker kam im Verlauf einer Kurve auf Grund von Glätte auf die Gegenfahrbahn, so dass es zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß zwischen den Beteiligten kam. Ein nachfolgender 55-jähriger Opel-Fahrer streifte den Mercedes und kam einige Meter später zum Stehen. Eine 34 Jahre VW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig anhalten. Jedoch konnte ein ihr folgender 23-jähriger VW-Lenker nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der VW-Fahrerin auf.

Die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gestalteten sich auf Grund Vielzahl von Fahrzeugen und der ausgelaufenen Betriebsstoffe umfangreich. Für die Dauer der Maßnahmen musste die B294 bis nach Mitternacht voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso waren vorsorglich Rettungskräfte im Einsatz, sowie die Straßenmeisterei zwecks Streumaßnahmen.

Alexander Nobel

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 13:22

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

    Freudenstadt (ots) - Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag auf der Stuttgarter Straße gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann gegen 11:30 Uhr die Stuttgarter Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt. Trotz Ausweichversuchs eines entgegenkommenden LKW prallte er gegen den ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 13:12

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Diebstahl von Traktor - Polizei sucht Zeugen!

    Nagold (ots) - Unbekannte entwenden Oldtimer-Traktor. Zwischen Samstag und Sonntag ist ein Traktor von einem Gartengrundstück am Ortsrand von Hochdorf oberhalb des Sportplatzes gestohlen worden. Im Zusammenhang mit dem Vorfall fiel mehreren Zeugen wiederholt ein schwarzer VW Golf auf, der sich zunächst in der Nähe des Waldkindergarten-Parkplatzes und später in der ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:05

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mädchen in Bus belästigt: Polizei sucht Zeugen

    Neulingen (ots) - Eine Schülerin ist am Mittwochnachmittag in einem Bus von Bretten nach Pforzheim von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in sexueller Weise berührt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich die 13-Jährige gegen 16:00 Uhr bereits im Bus der Linie 733, als ein Mann am Bahnhof Bretten zustieg und sich in die Reihe vor das Mädchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren