Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, fiel einer Funkstreife des Polizeireviers Pforzheim-Nord ein auffällig fahrender E-Scooter Fahrer auf. Demnach fuhr der 35-jährige Fahrer in der Berliner Straße leichte Schlangenlinien und unsicher. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei im Gespräch starker Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein Atemalkoholvortest ergab knapp 2,2 Promille. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Sein E-Roller wurde für weitere Überprüfungen zunächst sichergestellt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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