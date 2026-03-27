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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Untersuchungshaft nach Ladendiebstahl mit Messer

Pforzheim (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim ist am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmorgen einen Ladendiebstahl in der Pforzheimer Innenstadt begangen und dabei ein Messer griffbereit mitgeführt zu haben.

Nach aktuellen Ermittlungen betrat der Verdächtige am Donnerstagmorgen einen Drogeriemarkt in einem Pforzheimer Einkaufszentrum. Gegen 09:45 Uhr wurde er beim Verlassen des Geschäftes angesprochen. Er hatte zuvor diverse Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags eingesteckt, ohne diese zu bezahlen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten bei dem Mann ein Messer fest, das er während der Tatausführung zugriffsbereit bei sich trug.

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und ordnete den Vollzug an. Der 32-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benedikt Sengle, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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