Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend ist ein betrunkener Fahrradfahrer in Pforzheim kontrolliert worden.

Gegen 20:15 Uhr konnten die Polizeibeamten einen offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Eutingen kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen sowie Fußgänger: Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Laura Müller, Pressestelle

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