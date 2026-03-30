Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein 23-jähriger Suzuki-Fahrer verunfallt, der vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen war.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Pkw-Lenker gegen 7:10 Uhr die Hachelallee in Richtung Wilhelm-Becker-Straße. Dabei kollidierte er, mutmaßlich weil er eingeschlafen war, mit einen BMW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt und entfernte zunächst von der Unfallörtlichkeit.

Während der Unfallaufnahme kam er zurück und konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Melanie Konrad, Pressestelle

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