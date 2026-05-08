Polizei Aachen

POL-AC: Ladendieb nach körperlicher Auseinandersetzung festgenommen

Aachen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in der Peterstraße am Donnerstagvormittag (07.05.2026) haben Einsatzkräfte der Polizei Aachen einen jugendlichen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv des Discounters wie ein 16-Jähriger den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Als er den Jugendlichen ansprach, schlug er dem Ladendetektiv unvermittelt ins Gesicht und versuchte zu flüchten.

Weitere Mitarbeiter des Discounters wurden auf die Situation aufmerksam und eilten zur Unterstützung hinzu. Gemeinsam hielten Sie den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zwei Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen den polizeibekannten Jugendlichen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Die Erziehungsberechtigen wurden über die Festnahme informiert. (kg)

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