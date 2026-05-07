Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in Kornelimünster - drei Menschen verletzt

Aachen (ots)

Am späten Mittwochmittag (06.05.2026) ist es in der Straße Napoleonsberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Autofahrer gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw die Straße Napoleonsberg in Fahrtrichtung Walheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Begrenzungsmauer und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort stieß das Auto mit dem Pkw eines Ehepaares aus Stolberg zusammen, das in Fahrtrichtung Aachen unterwegs war.

Der 52-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 73-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und seine 72-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich Napoleonsberg für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (kg)

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