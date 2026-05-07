Polizei Aachen

POL-AC: Wohnungsbrand in Aachen - Bewohner wird lebensgefährlich verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Trierer Straße ist am Mittwochmittag (06.05.26) ein 22-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz vor 12:00 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Der Bewohner versuchte, sich noch selbstständig aus der brennenden Wohnung zu retten: Er sprang aus einem Fenster auf ein Vordach. Ein Rettungswagen brachte den durch Brand- und Sturzverletzungen lebensgefährlich verletzten Mann - nach der Erstversorgung vor Ort - in ein Krankenhaus.

Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch Teile des Daches wurden erheblich beschädigt. Das Haus ist derzeit teilweise unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Schätzungen sechsstellig.

Die Trierer Straße war für die Dauer der Löscharbeiten in Richtung Brand rund zwei Stunden gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen laufen. (sk)

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