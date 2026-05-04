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Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz nach Bombendrohung an Aachener Gymnasium

Aachen (ots)

Am Montagabend (04.05.26) ist die Polizei Aachen gegen 18:00 Uhr über eine mutmaßliche Bombendrohung an einem Gymnasium am Augustinerbach informiert worden.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung wurden Einsatzkräfte zur Schule entsandt. Das betroffene Gebäude wurde weiträumig abgesperrt und anschließend durchsucht. Umfangreiche Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Die Hintergründe der Bombendrohung sind derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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