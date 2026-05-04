Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raub auf einem Bauernhof in Verlautenheide - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Aachen/StädteRegion Aachen (ots)

Nach einem Raubüberfall im Sommer vor zwei Jahren auf einem Bauernhof leitet die Polizei Aachen nun eine Öffentlichkeitsfahndung zur Auffindung zweier Tatverdächtiger ein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge begaben sich am Abend des 12.06.2024 insgesamt 10 Täter zu einem Bauernhof im Stadtteil Verlautenheide, verletzten die anwesenden Bewohner u.a. mit Teleskopschlagstöcken teils schwer. Hintergrund des gewalttätigen Vorfalls war Ermittlungen zufolge ein Streit unter Brüdern.

Das polizeiliche Ermittlungsverfahren ist trotz Gerichtsverhandlung noch nicht abgeschlossen. Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Aachen nun nach zwei weiteren Tatverdächtigen. Einer von Ihnen ist zumindest namentlich bekannt.

Bei dem einen Tatverdächtigen handelt es sich um Anosch Tukhi, einen 33-jährigen Mann, der zuletzt in Würselen in der Hesselerstraße wohnhaft war. Da er dringend tatverdächtig ist, an dem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein, liegt gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vor. Tukhi hält sich jedoch verborgen. Sein Aufenthaltsort konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizei veröffentlicht auf Anordnung des Amtsgerichtes Aachen weitere Fotos: Auf den Bildern ist ein Mann mit schwarzer Maskierung zu sehen. Die Identität des Mannes, der ebenfalls dringend tatverdächtig ist, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein, ist bisher nicht geklärt. Er wird als Mann mit dunklen Haaren, mittlerem bis dunklerem Hautteint und mehreren tiefen Narben im Stirnbereich beschrieben. Fotos des Beschuldigten und des unbekannten Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/202613

Dieser Fall und die Suche nach den beiden Männern ist auch Thema in der kommenden Folge der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Der Fall wird am Mittwoch, den 06.05.2026, ab 20:15 Uhr vorgestellt. Dabei werden auch die Fotos der Männer und ein Video der Tat gezeigt.

Die Staatsanwaltschaft Aachen und die Polizei Aachen hoffen auf Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Männer oder zur Identität des bisher Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aachen unter 0241-9577 32101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) zu melden. (kg)

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