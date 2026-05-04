Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 12-jähriges Mädchen aus Eschweiler vermisst

StädteRegion Aachen (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mädchen aus Eschweiler.

Die 12-jährige Sofie ist seit Samstagabend (02.05.2026) 19:00 Uhr aus einer Eschweiler Jugendeinrichtung abgängig. Trotz eingeleiteter Ermittlungen und umfangreicher Suchmaßnahmen konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden. Zuletzt wurde es am Samstagabend am Bushof in Eschweiler gesehen. Hinweise deuten darauf hin, dass sich die 12-jährige Vermisste derzeit in Köln oder im Kreis Euskirchen aufhalten könnte.

Sie ist 1,65 m groß, hat eine kräftige Statur, und abrasierte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie dunkel gekleidet (Kapuzenpullover und schwarze Mütze) und hatte eine kleine dunkle Umhängetasche dabei.

Die Polizei Aachen sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach der 12-Jährigen. Die Fotos sind unter folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/202664

Wichtiger Zusatz: Ein aktuelles Bild liegt aufgrund des rasierten Haares nicht vor.

Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0241-9577 34290, außerhalb der Bürozeiten unter: 0241-9577 34210. (gw)

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