Polizei Düren

POL-DN: Diesel aus Lkw entwendet - Täter flüchtet mit Fahrzeug ohne Kennzeichen

Jülich (ots)

Am frühen Samstagmorgen (02.05.2026) kam es auf dem Rastplatz "Ruraue" an der B44 zu einem Dieseldiebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus hielt sich gegen 01:30 Uhr in seinem geparkten Fahrzeug auf, als er Geräusche im Außenbereich wahrnahm. Beim Nachsehen stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Mann am Dieseltank seines Lkw hantierte und Kraftstoff abpumpte.

Als der Geschädigte den Mann ansprach und die Polizei verständigen wollte, schlug der Tatverdächtige mit einem Brecheisen gegen den Außenspiegel des Lkw und flüchtete anschließend. Der Lkw-Fahrer zog sich in sein Fahrzeug zurück und verschloss dieses.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwa 30 Liter Diesel entwendet. Der Tatverdächtige entfernte sich mit einem weißen Lkw der Marke DAF vom Tatort. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung, schwarze Hose sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Er führte ein Brecheisen mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

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