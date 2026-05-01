Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Jülich (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Linnich befuhr am Freitag um 02:30 Uhr mit seinem PKW die Straße Fuchsend in Jülich-Welldorf in Richtung Jülich. Ein 58-jähriger Mann aus Jülich befuhr die Jülicher Straße ebenfalls in Richtung Jülich. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der Fahrzeuge, da der Linnicher die Vorfahrt missachtete. Das Fahrzeug des Jülichers kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Der 23 Jährige wurde mit seinem Fahrzeug ins Feld geschleudert. Er entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen einer Fahndung angetroffen. Aufgrund seines Betäubungsmittelkonsums wurde ihm auf der Wache Jülich eine Blutprobe entnommen. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahme-Team unterstützt und dauerte bis zum Vormittag.

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