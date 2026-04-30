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POL-DN: Blutspendeaktion der Polizei Düren - Gemeinsam ein Zeichen gesetzt

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Düren (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026) fand auf dem Gelände der Polizeiwache Düren eine Blutspendeaktion der Polizei Düren in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rotes Kreuz statt.

Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten sich an der Aktion und nutzten die Gelegenheit, mit einer Blutspende einen wichtigen Beitrag für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu leisten. Besonders erfreulich ist, dass sich darunter auch sieben Neuspender befanden.

Vor der Spende wurde - wie üblich - ein kurzer Gesundheitscheck sowie ein ärztliches Gespräch durchgeführt, um die Eignung festzustellen. Im Anschluss konnten sich die Teilnehmenden bei Getränken und kleinen Snacks erholen.

Gregor Verbic, Pressesprecher der Polizei Düren, erklärte: "Wir sind sonst im Einsatz, wenn Menschen Hilfe brauchen - heute können wir helfen, ohne dass etwas passiert ist. Es kostet uns nicht viel Zeit, aber für andere kann es entscheidend sein. Blut kann man eben nicht herstellen."

Blutspenden sind nach wie vor unverzichtbar. Täglich werden zahlreiche Blutkonserven für Operationen, Notfälle oder die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt. Krankenhäuser sind daher dauerhaft auf freiwillige Spenderinnen und Spender angewiesen.

Die Polizei Düren bedankt sich bei allen Beteiligten sowie beim Deutschen Roten Kreuz für die Unterstützung und die Organisation der Aktion. Gleichzeitig soll die Aktion auch dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden und mit einer Blutspende einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

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