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Polizei Düren

POL-DN: Warnhinweise aufmerksamer Bürger vereiteln mögliche Betrugsversuche

Düren (ots)

Am gestrigen Vormittag (29.04.2026) gingen bei der Polizei mehrere Hinweise von Anwohnern der Ortslage Birgel ein, die von Anrufen eines angeblichen Ingenieurbüros berichteten. In den Gesprächen wurden sie aufgefordert, Termine zur Kategorisierung ihrer Häuser und Grundstücke zu vereinbaren. Aufgrund ähnlicher Vorkommnisse in der Vergangenheit lag der Schluss nah, dass die Betroffenen in den vereinbarten Terminen in unseriöse Haustürgeschäfte verwickelt und um ihr Erspartes gebracht werden sollten.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein entsprechendes Ingenieurbüro nicht existent ist. Neben einer entsprechenden Beratung der unmittelbar Kontaktierten erfolgte umgehend ein entsprechender Warnhinweis über einen lokalen Radiosender und die Social-Media-Kanäle der örtlichen Polizei. Es besteht der konkrete Verdacht, dass hier gezielte Vorbereitungshandlungen für Betrugsdelikte getroffen wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte dadurch ein tatsächlicher Schadenseintritt verhindert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Kreativität und Skrupellosigkeit von Kriminellen hin. Betrüger setzen ihre Opfer häufig unter Druck und erzwingen so ungewolltes Handeln in ihrem Sinne. In solchen Situationen sollten Betroffene misstrauisch sein, das Gespräch beenden und gegebenenfalls selbst Kontakt zu der genannten Person oder Firma aufnehmen. Sogenannten "Haustürgeschäften" sollte grundsätzlich immer mit Vorsicht begegnet werden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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