Polizei Düren

POL-DN: Vorläufige polizeiliche Bilanz zur Mainacht 2026

Kreis Düren (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2026, 20:00 Uhr bis zum 01.05.2026, 06:00 Uhr verzeichnete die Kreispolizeibehörde Düren einen Anstieg der im Zusammenhang mit den Maifeierlichkeiten stehenden Einsätzen. Während im Jahr 2025 noch 14 Einsätze den Maifeierlichkeiten zugeordnet wurden, waren es in diesem Jahr 26 Einsätze. Wie bereits im Vorjahr machten Ruhestörungen einen Großteil der erfassten Einsätze aus. Zudem wurden vier Einsätze im Bereich von Körperverletzungsdelikten erfasst.

An der Rurtalbahnhaltestelle in der Ortslage Üdingen kam es am Abend des 30.04.2026 gegen 22:50 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-Jährigen. Dieser habe sich mit einer Internetbekannschaft treffen wollen und sei von einer Personengruppe junger Männer empfangen worden. Die Personengruppe habe den Geschädigten geschlagen und anschließend seien ihm 30 Euro Bargeld und das kurz zuvor erworbene Marihuana entwendet worden. Der Geschädigte verblieb unverletzt. Die polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

In der Ortslage Sievernich ereignete sich am 01.05.2026 gegen 00:00 Uhr in der unmittelbaren Nähe des Maiplatzes ein Streit zwischen einem Anwohner und zwei im Freien urinierenden Personen. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der 55-jährige Tatverdächtige einem der Personen mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und verblieb leicht verletzt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Grund zur Sorge hatten Freunde eines 18-Jährigen in der Ortslage Broich. Diese meldeten, 01.05.2026 gegen 02:30 Uhr, dass sie persönliche Gegenstände ihres Freundes auf dem Nachhauseweg vom Maifest aufgefunden haben. Der 18-Jährige konnte jedoch weder an der Wohnanschrift, noch in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Folglich unterstützte die Polizei mittels Funkstreifenwagenbesatzung und Polizeihubschrauber bei der Suche. Erfreulicherweise konnte der 18-Jährige gegen 05:30 Uhr durch einen Freund im Garten eines Dorfbewohners wohlauf angetroffen werden.

Im Rahmen des Ortsfests in Stockheim wurden zwei männliche Personen durch unbekannte Tatverdächtigen verletzt. Die Tatverdächtigen schlugen mit Gläsern auf die Geschädigten ein. Diese erlitten Schnittwunden im Gesicht und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Positiv ist zu vermerken, dass es im Zeitraum der Mainacht in der Kreispolizeibehörde Düren zu keinen Straftaten zum Nachteil von Rettungs- und Einsatzkräften kam.

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