Polizei Aachen

POL-AC: Brand an der Dreilägerbachtalsperre - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

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Roetgen (ots)

Am Ufer der Dreilägerbachtalsperre hat es am Freitag (01.05.26) gebrannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zeugen hatten gegen 18:00 Uhr aufsteigenden Rauch im Bereich der Jägerhausstraße gesehen. Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen. Im Bereich des Unterholzes wurde ein ausgebranntes Grillrost gefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Personen vor Ort ein Feuer entfacht oder gegrillt hatten. Nach Einschätzung der Feuerwehr beträgt die betroffene Fläche etwa 1.000 Quadratmeter. Sowohl Unterholz als auch angrenzende Bäume wurden durch das Feuer beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf konkrete Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Hinweis der Polizei Aachen: Trockenes Wetter, steigende Temperaturen und selbst kleine Unachtsamkeiten können rasch Brände verursachen. Verzichten Sie auf offenes Feuer in Waldgebieten (und in deren Nähe) und nutzen Sie nur ausdrücklich ausgewiesene Grillplätze. Achten Sie darauf, keine Zigaretten oder andere glühende Gegenstände wegzuwerfen. Sollten Sie Rauch oder ein Feuer bemerken, zögern Sie bitte nicht und verständigen Sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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