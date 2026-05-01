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Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen zur Mainacht - viele Feiernde, überwiegend ruhige Einsatzlage

StädteRegion Aachen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai war die Polizei Aachen in der gesamten StädteRegion Aachen verstärkt im Einsatz. Bei frühlingshaften Temperaturen feierten zahlreichen Menschen ausgelassen in der Stadt Aachen und den umliegenden Kommunen. Insgesamt verlief die Mainacht aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich.

Zwischen 30.04.2026 20 Uhr und 01.05.2026 6 Uhr verzeichnete die Polizei Aachen 20 Einsätze mit mainachttypischem Bezug (2025: 18). Dabei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen sowie Sachbeschädigungen. In einem Fall wurde in Baesweiler ein Fenster mit einer Bierflasche eingeschlagen.

Es kam jedoch auch zu Streitigkeiten und einer gemeldeten Körperverletzung: In Baesweiler wurde eine 17-Jährige gegen 22:40 Uhr durch Pfefferspray verletzt. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zwei unbeteiligte junge Männer erhielten im Rahmen des Einsatzes einen Platzverweis für den Kirchplatz.

Die Polizei überprüfte im Verlauf der Nacht 77 Fahrzeugführerinnen und -führer. In mehreren Fällen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Auf der Trierer Straße fuhr beispielsweise ein 44-jähriger Mann alkoholisiert auf einem E-Scooter. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

In Aachen waren zahlreiche Feiernde unterwegs, die sich weitestgehend friedlich verhielten. Vereinzelt kam es zu Streitigkeiten in der Innenstadt, die sich schnell wieder klären ließen. Es kam außerdem zu einzelnen Ruhestörungen durch "Feiermobile" und Maiwagen.

Auch in den südlichen Kommunen der StädteRegion blieb die Lage insgesamt ruhig, die Polizei musste lediglich zu neun Einsätzen im Zusammenhang mit der Mainacht ausrücken. Vor allem im Bereich der Gemeinde Simmerath war im Vergleich zum letzten Jahr ein deutlicher Rückgang der gemeldeten Ruhestörungen zu verzeichnen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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