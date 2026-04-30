Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Kabeldiebstahl in Stolberg - Polizei bittet um Hinweise

Stolberg (ots)

Unbekannte Täter haben im Stadtteil Büsbach eine erhebliche Menge Kabel aus einem Kabelschacht entlang von Bahngleisen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einem parallel zu den Gleisen verlaufenden Kabelschacht im Bereich Waldfriede/ Rüst etwa 100 bis 150 Meter Kabel gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen dem 24.04. (12:00 Uhr) und dem 29.04.26 (10:45 Uhr) passiert sein. Bei den entwendeten Leitungen handelt es sich unter anderem um Signal- und Telekommunikationskabel.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden: Wer hat in dem Bereich - insbesondere entlang der Bahnstrecke - verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Die Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33301 zu erreichen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

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