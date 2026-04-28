Polizei Aachen

POL-AC: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (27.04.2026) ist es in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin gekommen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 68-jähriger Busfahrer aus Aachen gegen 15:45 Uhr mit einem Linienbus die Kreuzung Boxgraben/Jakobstraße (Fahrtrichtung Markt) bei stockendem Verkehr. Zeitgleich überquerte eine 52-jährige Fußgängerin aus Wassenberg die Jakobstraße in Richtung Schanz Bahnhof außerhalb des dortigen Ampelbereiches.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat sie zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde die 52-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell