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Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Pfandhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots)

Am Sonntag (26.04.26) ist es gegen 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Pfandhaus in der Stiftstraße gekommen.

Nach Auslösung eines akustischen Alarms waren Passanten auf zwei Männer aufmerksam geworden, die die Stiftstraße in Richtung Peterstraße entlangliefen. Den Passanten gelang es, einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Mann führte Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut in Form von Schmuck mit sich.

Ein weiterer mutmaßlicher Komplize des Mannes konnte unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Bei dem festgehaltenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 52-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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