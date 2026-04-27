Polizei Aachen

POL-AC: Mann durch Messerangriff verletzt: Kripo ermittelt

Aachen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (26.04.2026) ist ein Mann durch einen Messerangriff leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 26-Jährige gegen 02:30 Uhr im Bereich der Straße "Gasborn" aufgehalten, als er unvermittelt von einer bislang unbekannten Person angegriffen wurde. Der Täter soll sich dem Opfer von hinten genähert und zugestochen haben. Der Aachener erlitt eine Stichverletzung im oberen Rückenbereich. Der Täter flüchtete Richtung Hansemannplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren.

Der Verletzte konnte selbstständig Hilfe verständigen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt und bittet alle, die relevante Hinweise zum Tathergang oder zur flüchtigen Person haben, sich zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

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