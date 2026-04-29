Polizei Aachen

POL-AC: Zweiradkontrollen der Polizei Aachen - 200 Verstöße, ein Wiederholungstäter

StädteRegion Aachen (ots)

Die Polizei Aachen hat sich am Dienstag (28.04.2026) am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" beteiligt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Zweirädern aller Art, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Im Jahr 2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aachen zu 1.197 Verkehrsunfällen mit Personenschaden unter Beteiligung eines Zweirads, bei denen mindestens eine Person verletzt wurde. Das sind 179 Unfälle mehr als im Jahr zuvor. An fast der Hälfte dieser Unfälle sind Radfahrende beteiligt. Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeuge (umgangssprachlich E-Scooter) machen jeweils rund ein Viertel der Gesamtzahl aus. Motorradunfälle in der StädteRegion Aachen sind in der Statistik zwar am seltensten, führen jedoch häufig zu schweren Verletzungen. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist die Zahl dieser Verkehrsunfälle um etwa 30 Prozent gestiegen.

"Mit Präventionsaktionen, aber auch mit repressiven Maßnahmen wollen wir die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrenden in der StädteRegion Aachen senken. Regelkonformes Verhalten und gegenseitige Rücksicht sind dabei unerlässlich.", sagt der Leiter der Direktion Verkehr Martin Meurer.

Am Aktionstag setzten die Einsatzkräfte sowohl auf Prävention als auch auf Kontrollen. An insgesamt 21 Orten überprüften sie den Straßenverkehr: Auf der Lütticher Straße und dem Amsterdamer Ring in Aachen sowie auf der Jägerhausstraße in Simmerath wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen. 104 der 2213 gemessenen Fahrzeuge fielen dabei wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit auf. In der Jägerhausstraße in Fahrtrichtung Lammersdorf verstießen 22 Fahrzeuge gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Geschwindigkeits-Spitzenreiter im negativen Sinne waren dabei zwei Kradfahrer, die mit 140 und 155 km/h unterwegs waren. Beide erwartet nun ein Fahrverbot.

Darüber hinaus waren Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwachen, des Schwerpunktdienstes und des Verkehrsdienstes unter anderem in der Fußgängerzone in Eschweiler, am Denkmalplatz in Alsdorf und in der Großkölnstraße, am Kugelbrunnen sowie in der Burtscheider Fußgängerzone in Aachen unterwegs, um Fehlverhalten von und gegenüber Zweiradfahrenden zu ahnden. Dabei kontrollierten sie insgesamt 99 Fahrräder, 140 E-Scooter, 35 Motorräder und 84 sonstige Fahrzeuge (darunter Pkw und Lkw). Zwei Radfahrende nutzten während der Fahrt ein Handy, eine Person missachtete eine rote Ampel und 46 befuhren Gehwege, Fußgängerzonen oder die falsche Fahrbahnseite. Bei den E-Scootern fielen zwei Fahrzeuge auf, weil sie verbotswidrig von zwei Personen gleichzeitig genutzt wurden. In 28 Fällen befuhren E-Scooter die Fußgängerzone, den Gehweg oder die falsche Straßenseite. Bei neun E-Scootern war das Kennzeichen nicht vorhanden, abgelaufen oder sogar gefälscht. Hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Auch ein bereits bekannter E-Scooter-Fahrer fiel den Einsatzkräften auf: In der Luisenstraße in Alsdorf trafen Polizeibeamte des Verkehrsdienstes auf einen alten Bekannten - gleicher E-Scooter, jedoch mit neuem DIY-Kennzeichen. Bereits vor zwei Wochen hatte die Polizei Aachen über die Untauglichkeit selbstgebastelter Kennzeichen berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6257464. Das erste Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hielt den 52-jährigen E-Scooter-Fahrer allerdings nicht davon ab, sich ein neues Kennzeichen zu basteln. Außerdem bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht des Polizisten: Der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen einer Präventionsaktion auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofs konnten sich Bürgerinnen und Bürger darüber hinaus von Polizistinnen und Polizisten der Dienststelle für Verkehrsunfallprävention und Opferschutz beraten lassen, wie sich Verkehrsunfälle vermeiden lassen. (kg/sk)

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