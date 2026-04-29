Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub in Aachen - Täter flüchtet ohne Beute

Aachen (ots)

Am Dienstagmorgen (28.04.26) ist es gegen 9:10 Uhr in der Adalbertstraße/ Ecke Kugelbrunnen zu einem versuchten Raubdelikt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 39-jähriger Mann von einem bislang Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert worden. Als der Aachener dies verweigerte, schlug der Täter ihm unvermittelt ins Gesicht. Infolge des Angriffs stürzte der Mann zu Boden und erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Ein Zeuge eilte dem ihm zu Hilfe. Daraufhin ergriff der Täter ohne Beute die Flucht.

Die Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Mann soll 30 bis 35 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und Jeans.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten 0241-9577 34210 melden. (sk)

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