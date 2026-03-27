Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: BDK Bayern wählt neuen Landesvorsitzenden und setzt Fokus auf Künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit

Kloster Banz (ots)

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Bayern e.V., hat im Rahmen seines Landesdelegiertentages 2026 einen neuen Landesvorstand gewählt und zentrale Weichen für die zukünftige Ausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung gestellt. Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung stand das Leitthema "Künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit".

Zum neuen Landesvorsitzenden wurde Frank Häublein (Polizeipräsidium Mittelfranken) gewählt. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Johann Bielmeier (Polizeipräsidium München), Roland Spindler und Mislav Ilic (Polizeipräsidium Schwaben Nord), Michael von Graevemeyer (Polizeipräsidium Unterfranken) sowie Axel Eichhorn (Polizeipräsidium Mittelfranken) gewählt.

Der Landesdelegiertentag machte deutlich, dass sich Kriminalität zunehmend in den digitalen Raum verlagert und international vernetzt organisiert ist. Insbesondere im Bereich der Vermögensdelikte entstehen trotz rückläufiger Fallzahlen weiterhin hohe Schäden. Der BDK Bayern fordert daher eine konsequentere Vermögensabschöpfung sowie eine stärkere Nutzung moderner Technologien.

"Künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen für eine effektivere Strafverfolgung. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass Polizei und Justiz personell, technisch und rechtlich so ausgestattet sind, dass sie mit der Dynamik moderner Kriminalität Schritt halten können", so der neu gewählte Landesvorsitzende Frank Häublein.

Die Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz von KI wurden auf dem Landesdelegiertentag unter anderem im Austausch mit den Präsidenten der bayerischen Polizeipräsidien intensiv diskutiert.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde im Beisein des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann und des BDK-Bundesvorsitzenden Dirk Peglow die Ehrenkriminalmarke an Rudi Cerne verliehen. Damit würdigt der BDK dessen jahrzehntelanges Engagement für die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" und seinen Beitrag zur Unterstützung der Strafverfolgung.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. (BDK) ist der gewerkschaftliche Berufsverband der Angehörigen der deutschen Kriminalpolizei und aller in der Kriminalitätsbekämpfung Beschäftigter im Öffentlichen Dienst. Er ist ein selbstständiger Berufsverband und parteipolitisch unabhängig. Weitere Informationen unter www.bdk.de

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