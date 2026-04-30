Polizei Aachen

POL-AC: Sicher durch die Mainacht - Tipps der Polizei Aachen

StädteRegion Aachen (ots)

Die Nacht zum 1. Mai steht vor der Tür. Zwischen Maibaum und Musik gehört das ausgelassene Feiern für viele einfach dazu. Auch die Polizei Aachen hat nichts gegen gelebtes Brauchtum - im Gegenteil: Wir freuen uns, wenn die Mainacht fröhlich und vor allem friedlich verläuft.

Damit der Morgen danach nicht mit bösen Überraschungen beginnt, geben wir gerne ein paar Tipps.

Feiern mit Verstand: Ein Streich ist schnell gemacht, die Strafanzeige auch. Wenn aus dem vermeintlichen Spaß eine beschädigte Hauswand, ein demolierter Briefkasten oder ein umdekoriertes Gartentor wird, ist die Grenze zur Straftat überschritten. Und das ist dann bekanntlich deutlich weniger lustig.

Beim Maibaum-Transport bitte nicht "freestylen": Wer einen Maibaum transportiert, sollte ihn so sichern, dass er nicht zum unfreiwilligen Wurfgeschoss wird: festzurren statt locker auflegen, darauf achten, dass Rücklichter und Kennzeichen frei bleiben und Überstand sichtbar (bei Dunkelheit beleuchten) machen (siehe auch unsere Pressemeldung aus dem vergangenen Jahr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6024498).

Alkohol - mit klaren Grenzen: Für viele gehören Mainacht und alkoholische Getränke zusammen. Für alle, die noch fahren müssen, gilt jedoch "Kein Alkohol am Steuer" - egal ob im Auto, auf dem Motorrad oder Traktor. Wer fährt, bleibt nüchtern. Punkt.

Mehr Präsenz für mehr Sicherheit: Die Polizei Aachen wird in der Mainacht verstärkt im Einsatz sein. Unser Ziel ist klar: Frühzeitig eingreifen, wo es nötig ist, und dafür sorgen, dass alle sicher feiern können.

In diesem Sinne: Einen schönen Tanz in den Mai - wir sind für Sie da. (sk)

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