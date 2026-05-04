Polizei Aachen

POL-AC: Zeugenaufruf nach versuchtem Raubüberfall

Würselen (ots)

Am Samstagabend (02.05.2026) sind ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger aus Baesweiler an einer Bushaltestelle von mehreren bislang unbekannten Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer gegen 23:00 Uhr als Fahrgäste in einem Linienbus zwischen Baesweiler und Aachen unterwegs. Im Bus wurden sie von mehreren Jugendlichen bedroht, sodass beide Männer den Bus an der Haltestelle "Parkhotel" verließen. Die Jugendlichen stiegen ebenfalls aus dem Bus und attackierten und verletzten die Männer unmittelbar mit Tritten, Schlägen und einem Messer. Auch versuchten die Täter, dem 28-Jährigen das Mobiltelefon zu rauben. Das Telefon fiel hierbei zu Boden. Die Tätergruppe flüchtete daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Würselen.

Die beiden Männer wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Zu den Bürozeiten können sich mögliche Zeugen unter 0241-9577 33401 telefonisch bei den Ermittlern melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen: 0241-9577 34210. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell