Polizei Aachen

POL-AC: Benefiz-Lesung: Wenn das Polizeipräsidium zur Krimi-Bühne wird

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Aachen (ots)

Normalerweise geht es im Polizeipräsidium Aachen um echte Fälle. An diesem Abend aber stehen erfundene Verbrechen im Mittelpunkt - und die haben es in sich. Mitte Juni laden die Aachener Autoren Ingrid Davis und Olaf Müller gemeinsam mit der Buchhandlung "Schmetz am Dom" zu einer Benefiz-Lesung ein.

Die gebürtige Aachenerin Ingrid Davis hat bereits an zahlreichen Lesungen im Polizeipräsidium teilgenommen. Sie kennt Aachen nicht nur als Kulisse, sondern als Lebensraum - und genau das spürt man in ihren Geschichten. Davis ist vor allem durch die humorvollen Krimis rund um die Aachener Privatdetektivin Britta Sander bekannt und wird aus ihrem aktuellen Roman "Aachener Narren" lesen. Mitten in der närrischen Festsitzung "Orden wider den tierischen Ernst" wird ein prominenter Neurochirurg vergiftet.

Der gebürtige Dürener Olaf Müller bringt Erfahrung aus Buchhandel, Verwaltung und Kulturarbeit mit - und verwandelt sie in präzise erzählte Kriminalromane. "Eifelgrau - Die Jagd der Wölfe" ist bereits sein elfter Kriminalroman. Die Aachener Kommissare Fett und Conti rätseln, ob ein Wilderer von Wölfen gerissen oder zuerst ermordet wurde.

Die Lesung von Ingrid Davis und Olaf Müller findet am 11. Juni 2026 statt.

Ort: Kantine im Polizeipräsidium Aachen, Trierer Straße 501, 52078 Aachen

Einlass: 18:30 Uhr

Start: 19:00 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Tickets gibt es vorab in der Kantine des Polizeipräsidiums oder bei "Schmetz am Dom" am Münsterplatz in Aachen.

Und der Abend kann mehr als nur unterhalten: Die Einnahmen gehen an "Frauen helfen Frauen e.V.", einen Verein, der in Aachen Frauen und Mädchen unterstützt, die von Gewalt betroffen sind. (sk)

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