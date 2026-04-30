Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Ortung per GPS-Tracker - Polizei stellt zahlreiche gestohlene Fahrräder sicher und ermittelt Tatverdächtige

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Sonntag, 26. April 2026, 20:40 Uhr

Diverse Fahrräder, zahlreiche Fahrradcomputer, viel Fahrradzubehör und zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Dies ist die vorläufige Bilanz eines Einsatzes der Polizeiwache Wersten am Sonntagabend in Lierenfeld.

Ein Mann meldete um 20:40 Uhr am Sonntag über den Notruf, dass man ihm sein Fahrrad gestohlen hätte, er dieses aber nun an einer Wohnanschrift in Lierenfeld mittels GPS-Tracker orten könne.

Die Leitstelle schickte umgehend Einsatzkräfte der Polizeiwache Wersten zur genannten Adresse. Da zunächst unklar war, wo genau sich im Haus das Fahrrad befinden würde, gingen die Beamten zuerst auf den öffentlich zugänglichen Hinterhof des Gebäudes am Kempgensweg.

Hier stießen die Polizisten auf einen Pulk an Fahrrädern, die zum Teil gemeinsam mit einem Schloss gesichert waren. Eine erste Überprüfung ergab, dass einige dieser Fahrräder zur Sachfahndung ausgeschrieben waren - sprich zuvor gestohlen worden waren.

Somit gingen die Beamten davon aus, dass auch die anderen aufgefundenen Räder möglicherweise aus Diebstählen stammten.

Das Fahrrad des Mannes, der die Polizei gerufen hatte, war allerdings nicht dabei. Da das GPS-Signal aber zweifelsfrei im Haus am Kempgensweg detektiert werden konnte, löste der Mann den akustischen Alarm des Senders aus. Der Signalton schien aus einer Wohnung im Erdgeschoss zu kommen.

Obwohl sich nachweislich Personen in dieser Wohnung aufhielten, wurde auf das Klingeln und Klopfen der Polizisten nicht reagiert.

Sie beantragten kurzfristig bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss und verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Bereits im Wohnungsflur erblickten die Beamten weitere Fahrräder sowie Fahrradzubehör. In der gesamten Wohnung befanden sich zehn - auf unterschiedlichste Räume verteilt - mutmaßlich gestohlene Räder.

Im Gäste-WC stand auch das Fahrrad des Geschädigten. Hier wurde offenbar zuvor versucht, den GPS-Sender mittels Alufolie und Blechen abzuschirmen. Darüber hinaus war der Wasserhahn voll aufgedreht, offensichtlich um das Alarmgeräusch des Senders zu übertönen.

Die Polizei konnte insgesamt zwei Tatverdächtige in der Wohnung antreffen, einen 52-jährigen Marokkaner und eine 22 Jahre alte Deutsch-Türkin.

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern fertigten die Beamten eine Strafanzeige.

Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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