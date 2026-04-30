Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer von Lkw erfasst - 67-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Mittwoch, 30. April 2026, 14:50 Uhr

Ein 67-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochmittag im Stadtteil Flingern-Nord von einem Lkw-Fahrer erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhren der Radfahrer und der 35-jährige Lkw-Fahrer auf der Lichtstraße, ehe sie an der Kreuzung zur Bruchstraße bei rotzeigender Ampel anhielten.

Im weiteren Verlauf sprang die Ampel auf Grünlicht um, sodass die beiden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen wollten. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Fahrradfahrer, wodurch der 67-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(frz)

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