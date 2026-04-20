Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei - Feststellung diverser Straftaten sowie konsequent durch präventive Maßnahmen weitere Straftaten frühzeitig unterbunden.

Aachen (ots)

Für die Bundespolizei in Aachen war es ein durchaus ereignisreiches Wochenende. So konnten diverse Straftaten festgestellt werden, weitere aber auch durch das aufmerksame Auge der Bundespolizisten verhindert werden.

Nach der Einreise aus den Niederlanden konnte ein 18-jähriger niederländischer Staatsangehöriger festgestellt werden, welcher die Kirmes "Öcher Osterbend" besuchen wollte und hierbei eine Sturmhaube und einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Der Teleskopschlagstock wurde präventiv durch die Beamten sichergestellt. Beim Teleskopschlagstock sollte es aber nicht bei der einzigen Sicherstellung bleiben. So wurde bei Einreise aus Belgien ein 25-jähriger Serbe in einem Mietfahrzeug angetroffen. Das Fahrzeug war jedoch zur Eigentumssicherung ausgeschrieben. Die Autovermietung konnte der Bundespolizei bestätigen, dass der Mietvertrag gekündigt worden sei und durch den angetroffenen Fahrer das Kraftfahrzeug nicht an die Autovermietung zurückgegeben wurde. Dem Serben wurde die Weiterfahrt untersagt und das Kraftfahrzeug konnte durch die Bundespolizei in Aachen sichergestellt werden. Weiterhin beschäftigte die Bundespolizei ein unbelehrbarer Moldawier. Der Moldawier war ebenfalls aus Belgien eingereist und war durch die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin zur Festnahme zum Zweck der Abschiebung ausgeschrieben. Der Drittstaatsangehörige wurde bereits im März in die Niederlande zurückgeschoben und verfügt derzeit über ein gültiges Aufenthaltsverbot. Die Bundespolizei handelte konsequent und schob den 27-jährigen Mann von Frankfurt Hahn nun nach Chişinău in Moldau ab und setzte somit das Aufenthaltsverbot durch. Bei dem Moldawier blieb es jedoch nicht bei der einzigen Festnahme. Auch konnte ein 49-jähriger Deutscher festgenommen werden, welcher durch die Staatsanwaltschaft Köln aufgrund eines Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600EUR verurteilt wurde. Der Deutsche konnte die Geldstrafe zahlen und dann von der Bundespolizei wieder entlassen werden. Das ereignisreiche Wochenende der Bundespolizei in Aachen fand mit weiteren Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Einreisen sowie der gemeinschaftlichen Einfuhr von Cannabis seinen Abschluss. Hier fiel besonders der Bundespolizei ein amerikanischer Staatsbürger auf, welcher gemeinschaftlich 12 Verschlusstüten und drei Dosen Marihuana im Fußraum eines PKW von Belgien nach Deutschland brachte. Das Marihuana wurde sichergestellt und der 39-Jährige sowie die 35-jährige US-Bürgerin wurden mit einer Strafanzeige durch die Bundespolizei entlassen.

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