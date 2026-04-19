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BPOL NRW: Acht Messer im Rucksack mitgeführt - Bundespolizei stellt alkoholisierten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof

BPOL NRW: Acht Messer im Rucksack mitgeführt - Bundespolizei stellt alkoholisierten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof
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Dortmund (ots)

Am späten Abend des 18. April kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof einen 34-jährigen Mann, der in der Haupthalle lautstark umhergeschrien hatte. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten eine Vielzahl von Messern sicher.

Gegen 21:15 Uhr wurden die Beamten auf den Dortmunder aufmerksam, der sich gegenüber den eingesetzten Kräften unmittelbar unkooperativ und verbal aggressiv verhielt. Während der Identitätsfeststellung gab der Mann gegenüber den Uniformierten an, Messer bei sich zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Einsatzkräfte insgesamt acht Messer auf.

Nach erfolgter Belehrung gab er an, von Beruf Koch zu sein und sich auf dem Heimweg von der Arbeit zu befinden. Da der Mann jedoch einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte und den Konsum von Alkohol auch einräumte, wurden die Messer beschlagnahmt. Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnte der Betroffene vor Ort ab.

Der Deutsche wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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