Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beendet Angriff und überwältigt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 19. April stellte die Bundespolizei einen Aggressor, der einen am Boden sitzenden Mann angegriffen hatte. Dem erteilten Platzverweis kam der Mann anschließend nach. Gegen 19:00 Uhr bemerkten die Beamten im Rahmen einer Streife im Hauptbahnhof den Angreifer. Die Beamten trennten die Beteiligten, brachten den Beschuldigten zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei leistete der 25-jährige polnische Staatsangehörige erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach erfolgter Fixierung mit Handfesseln beruhigte sich der Aggressor. Die Bundespolizisten konnten zuvor sehen, wie der Angreifer den am Boden sitzenden Mann mit dem Fuß in die Rippen trat. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Beschuldigten zur Wache. Auf dem Weg dorthin zeigte er sich kooperativ und leistete keinen weiteren Widerstand. Nach erfolgter Belehrung machte der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Eine ärztliche Behandlung lehnte der ebenfalls polnische Mann, der zuvor angegriffen worden war, ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Wohnungslose mit einem Platzverweis aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein und sicherte das Videomaterial der Überwachungskameras des Hauptbahnhofs.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell