Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Vorläufige Bilanz - Zeitgleiche landesweite Durchsuchungen - Zahlreiche Sicherstellungen

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Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf

Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Vorläufige Bilanz - Zeitgleiche landesweite Durchsuchungen - Zahlreiche Sicherstellungen

Mit einem Großaufgebot an Beamtinnen und Beamten hat das Polizeipräsidium Düsseldorf am heutigen Morgen Maßnahmen gegen einen mittlerweile verbotenen Verein, dessen Mitglieder sowie weitere Tatverdächtige getroffen.

Für insgesamt 58 Objekte waren Durchsuchungsbeschlüsse auf der Basis des Vereinsrechts sowie des bei der Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) geführten Ermittlungsverfahrens erwirkt worden.

Die vereinsrechtliche Komponente der Maßnahmen diente der weiteren Aufhellung der Struktur der betroffenen Rockergruppierung "Hell Angels Motorcycle Club Leverkusen", dem Vollzug des erlassenen Vereinsverbots sowie der Beschlagnahme von Vereinsvermögen.

Des Weiteren richtete sich der Fokus auf die Sicherstellung von Beweismitteln.

Zeitgleich begannen die Beamtinnen und Beamten am frühen Morgen ab 4 Uhr mit der Umsetzung der Beschlüsse und entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen. Aufgrund durchgeführter Gefährdungsbewertungen im Vorfeld wurden insgesamt 13 Zielobjekte durch Spezialeinheiten betreten. An zahlreichen anderen Anschriften wurde beim Betreten und Sichern auf Kräfte der Bereitschaftspolizei zurückgegriffen.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Düsseldorf waren zahlreiche Beamtinnen und Beamte aus den örtlich betroffenen Kreispolizeibehörden, dem Landeskriminalamt NRW, aber auch aus anderen Bundesländern eingebunden.

Die Gesamtzahl der am Einsatz Beteiligten beläuft sich auf über 1.200.

In Langenfeld wurde ein 46 Jahre alter Mann wegen eines Haftbefehls an seiner Wohnanschrift festgenommen.

Im Rahmen des Einsatzes sind auf straf- und vereinsrechtlicher Basis Sach- und Vermögenswerte im hohen sechsstelligen Bereich sichergestellt worden.

Mit Stand 15:00 Uhr wurden im Einzelnen bislang folgende Gegenstände und Beweismittel sichergestellt oder beschlagnahmt:

- 10 Motorräder (zumeist Harley Davidson)

- 3 Pkw

- 20 Kutten und weitere Devotionalien

- 7 hochwertige Uhren

- 9 Schusswaffen (2 x Pistole, 7 x PTB "Schreckschuss")

- 26 Hieb- und Stichwaffen (u.a. Schlagringe, Schlagstöcke, Macheten)

- 114 Betäubungsmittel und andere Substanzen (u.a. Kokain, Haschisch, Marihuana, Testosteron, Lachgas, Medikamente)

- Niedrige sechsstellige Bargeldsumme

Nach derzeitigem Stand wurde an keinem Objekt eine der betroffenen Personen verletzt. Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Einsatz ohne Fremdeinwirkung eine leichte Verletzung zu.

Die Durchsuchungsmaßnahmen fanden an folgenden Örtlichkeiten statt:

Ahaus, Bergheim, Bochum, Bottrop, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erkrath, Gummersbach, Hagen, Herne, Hilden, Kerpen, Köln, Langenfeld, Leverkusen, Lünen, Marienheide, Monheim am Rhein, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Oberhausen, Solingen, Velbert, Voerde, Wesel

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