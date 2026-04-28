Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Mutmaßliche Einbrecherinnen kurz nach Tat festgenommen - Aufmerksame Zeugen informieren die Polizei - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 27. April 2026, 17:10 Uhr

Am späten gestrigen Nachmittag nahm die Polizei zwei weibliche Personen fest, die im Verdacht stehen, zuvor in eine Wohnung in Friedrichstadt eingebrochen zu haben.

Aufmerksame Zeugen wurden gestern Nachmittag in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf die zwei Verdächtigen aufmerksam, als diese offenbar flüchteten. Sie informierten umgehend die Polizei und nahmen die Verfolgung des Duos über die Hüttenstraße und Gustav-Poensgen-Straße bis zu einem Café auf. Dort nahmen Polizeibeamte die Tatverdächtigen fest und fanden in ihrer unmittelbaren Nähe in einem Mülleimer Einbruchwerkzeug.

Tatsächlich ergaben die Ermittlungen, dass zuvor in dem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufgehebelt und die Wohnung offenbar durchsucht worden war. Die beiden Tatverdächtigen gaben an, 12 und 15 Jahre alt zu sein. Sie sollen heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen insbesondere zur Identität und zum tatsächlichen Alter dauern an. Ob sie auch für einen weiteren Einbruch in Tatortnähe verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

(hol)

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