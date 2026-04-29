Polizei Düsseldorf

POL-D: Aktionstag der Düsseldorfer Polizei: "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Tage führte die Düsseldorfer Polizei im Stadtgebiet - aber auch auf der Autobahn - Schwerpunktkontrollen unter dem Thema "Zweiräder im Blick" durch. Ziel der Aktion war es, Unfälle zu vermeiden und das Bewusstsein für regelkonformes Verhalten bei Fahrerinnen und Fahrern von Zweirädern zu stärken. Bereits seit dem Jahr 2018 führen die Polizeibehörden der Bundesländer unter dem Motto "sicher.mobil.leben" gezielte Aktions- und Kontrolltrage zu wechselnden Schwerpunkten durch. In diesem Jahr steht die Kampagne unter dem Leitgedanken "Zweiräder im Blick". Zweiräder sind inzwischen ein fester Bestandteil des Verkehrsbildes - sowohl in urbanen als auch in ländlichen Regionen. Besonders in dicht besiedelten Städten wie Düsseldorf nimmt ihre Bedeutung stetig zu. Gleichzeitig wächst die Zahl der Verkehrsteilnehmenden, die sich den begrenzten Raum auf den Straßen teilen müssen. Ob klassische Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Zweiräder oder Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter - sie alle bieten flexible Alternativen zum Auto. Mit dieser Entwicklung gehen jedoch auch neue Risiken und Herausforderungen einher, insbesondere mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Sicheres Verhalten im Straßenverkehr basiert vor allem auf Aufmerksamkeit, gegenseitigem Respekt und der Einhaltung geltender Vorschriften. Um die Sicherheit nachhaltig zu verbessern, wurden sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch gezielte Überprüfungen durchgeführt.

Die Bilanz des Aktionstages:

218 kontrollierte Fahrzeuge innerstädtisch, davon:

- 94 Fahrräder (6x Rotlichtmissachtung, 12x Ablenkung, 24x Befahren des Gehweges, 2x Bußgeld, 1x Verwarngeld)

- 61 Elektrokleinstfahrzeuge (1x Verstoß PflichtVersG, 2x Ablenkung, 10x Befahren des Gehweges, 2x zu zweit auf eKF)

- 19 Kräder (1x Verkehrsuntüchtigkeit, 2x Verwarngeld)

- 44 andere Fahrzeuge wie Pkw, Lkw, etc. (18x Verkehrsuntüchtigkeit, 3x Geschwindigkeitsverstoß, 3x sonstigste Strafanzeigen, 6x Bußgeldverstöße)

126 kontrollierte Fahrzeuge auf der Autobahn, davon:

- 69 Kräder (1x Bußgeldverstoß, 4x Verwarngeld)

- 56 andere Fahrzeuge wie Pkw, Lkw, etc. (1x Verkehrsuntüchtigkeit, 17x Geschwindigkeitsverstoß, 13x Bußgeldverstoß, 11x Verwarngeld)

- 1 Elektrokleinstfahrzeug

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Düsseldorf an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich verantwortungsbewusst und regelkonform im Straßenverkehr zu verhalten. Verkehrsregeln dienen nicht als Einschränkung, sondern dem Schutz aller Beteiligten. Wer aufmerksam fährt, Rücksicht nimmt und sich an die Vorschriften hält, trägt aktiv dazu bei, Unfälle zu vermeiden und Leben zu schützen. Jeder Einzelne kann durch umsichtiges Handeln dazu beitragen, die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen.

(frz)

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