POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mettmann: Dieseldiebstahl - Polizei stellt 54-Jährigen auf frischer Tat
Düsseldorf (ots)
In der Nacht auf Donnerstag, 30. April 2026, stellten in Erkrath Zivilkräfte der Polizei Düsseldorf einen 54-jährigen Kosovaren auf frischer Tat nach einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Bagger.
Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Mettmann entnommen werden:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6266065
(frz)
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell