Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mettmann: Dieseldiebstahl - Polizei stellt 54-Jährigen auf frischer Tat

Düsseldorf (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 30. April 2026, stellten in Erkrath Zivilkräfte der Polizei Düsseldorf einen 54-jährigen Kosovaren auf frischer Tat nach einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Bagger.

Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Mettmann entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6266065

(frz)

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