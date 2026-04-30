Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Raub auf Hotel - Unbekannte bedrohen Rezeptionisten mit Messer - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. April 2029, 22:26 Uhr

Nach einem Raub auf ein Hotel am späten gestrigen Abend sucht die Düsseldorfer Polizei nach Zeugen. Mehrere bislang unbekannte Personen bedrohten einen Rezeptionisten mit einem Messer, erbeuteten ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend.

Während ein Mitarbeiter gestern am späten Abend an der Rezeption eines Hotels am Vogelsanger Weg saß, betraten um 22:26 Uhr plötzlich drei unbekannte Jugendliche den Eingangsbereich. Einer der drei Personen bedrohte den Angestellten mit einem Messer, während die Anderen Geld forderten. Als er der Forderung nicht nachkam, griffen die Jugendlichen das Handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die drei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Sie trugen schwarze Mützen, Pullover, Jogginghosen sowie Handschuhe und waren vermummt. Einer hatte an der Hose einen weißen Streifen. Zwei der Täter werden als schmal, einer als etwas kräftiger beschrieben.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

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