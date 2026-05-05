Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: 12-jähriges Mädchen aus Eschweiler angetroffen

StädteRegion Aachen (ots)

Seit Montagnachmittag (04.05.2026) hat die Polizei Aachen öffentlich nach einem 12-jährigen Mädchen gesucht. Das Mädchen wurde gestern Abend (04.05.2026) wohlbehalten angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 04.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6268367 nach der vermissten 12-Jährigen wird hiermit zurückgenommen.

Alle Medien, die die Fahndung veröffentlich haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen. (gw)

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