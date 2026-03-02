Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Büdesheim (ots)

Am Dienstag, den 17.02.2026, kam es gegen 06:30 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Roden in Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren einen vorwärts eingeparkten grauen Pkw. An dem grauen Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

