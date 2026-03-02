PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Büdesheim (ots)

Am Dienstag, den 17.02.2026, kam es gegen 06:30 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Roden in Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren einen vorwärts eingeparkten grauen Pkw. An dem grauen Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942 0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 23:30

    POL-PDWIL: Brand in Gerolsteiner Viehzuchtbetrieb

    Gerolstein- Roth (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, rückten die Feuerwehren aus Gerolstein, Roth, Kalenborn und Müllenborn aus. Ausgangsmeldung war, dass die Fassade eines Rinderstalls brenne. Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn, die die Eigentümer alarmierten, konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte auf eine Seite des Gebäudes begrenzt werden. Die Wehren verhinderten anschließend ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 19:28

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Hetzerath (ots) - Im Zeitraum 15.02.2026, 16:00 Uhr bis 16.02.2026, 00:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Kirchstraße in Hetzerath. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug der Marke Ford Fiesta und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 17:52

    POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

    Brauneberg (ots) - Am 01.03.2026 kam es zwischen 11:00 Uhr und 16:35 Uhr in Brauneberg, Hinter Escherhof (oberhalb des Bürgerhauses), zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter Opel-Corsa beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug konnten im Rahmen einer Spurensuche weiße Farb-/ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren