POL-PDWIL: Brand in Gerolsteiner Viehzuchtbetrieb

Gerolstein- Roth (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, rückten die Feuerwehren aus Gerolstein, Roth, Kalenborn und Müllenborn aus. Ausgangsmeldung war, dass die Fassade eines Rinderstalls brenne. Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn, die die Eigentümer alarmierten, konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte auf eine Seite des Gebäudes begrenzt werden. Die Wehren verhinderten anschließend erfolgreich ein Übergreifen des Feuers auf den gesamten Stall. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einer Arbeitsmaschine brandursächlich gewesen sein. Bei dem Löscheinsatz wurden 6 Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht beeinträchtigt. Tiere kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-96260
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

